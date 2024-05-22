Наследие Клоппа в «Ливерпуле». Почему Юргену не нужно было выигрывать больше трофеев?

Культовый тренер попрощался с красными.

«Манчестер Сити» выиграл очередное чемпионство, а «Арсенал» снова не дотянул до трофея. Но самое обсуждаемое событие выходных — прощание «Ливерпуля» с Юргеном Клоппом.

Кажется, его работу в «Ливерпуле» будут обсуждать еще очень долго. И дело не только в тактике и волевых победах. Еще одна важная причина — практически киношное противостояние с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

Выразим мысль, с которой не согласятся фанаты «Ливерпуля»: восемь трофеев за эти девять лет — вполне достаточно. Клоппу не нужно было выигрывать больше, ведь в таком случае его наследие было бы совершенно другим.

Восемь трофеев

Работу Клоппа в «Ливерпуле» обязательно будут рассматривать в контексте выигранных трофеев. Юрген смог взять каждый доступный титул, кроме разве что Лиги Европы.

Величие Юргена — в том, что он принял команду неудачников и превратил ее в претендента на все трофеи. Конечно, в этом есть большая заслуга и руководства, и отменной селекции в клубе, но тем не менее эволюция клопповского стиля — то, что будут преподавать на тренерских курсах.

«Ливерпуль» прошел путь от влюбляющего в себя безбашенного рок-н-ролла к сбалансированному и умному гегенпрессингу, а затем — к новым необычным находкам в тактике. Чего только стоит эксперимент с Трентом Александром-Арнольдом в роли центрального полузащитника.

Так почему же после стольких проигранных финалов и упущенных чемпионств мы говорим о том, что титулов у Юргена набралось достаточно? Все потому, что Клопп подарил зрителям красивую историю про преодоление. Представьте, что было бы, если бы «Ливерпуль» ни разу не оступился в самом конце, — тогда Клопп стал бы Пепом.

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола. Фото Global Look Press

Противостояние с Гвардиолой

Эти девять лет Клоппа у руля «Ливерпуля» получились такими особенными из-за противостояния с Гвардиолой. Посудите сами — команда, у которой успешный сезон сменяется провальным, вдруг побеждает всех и становится мощной силой, претендующей на все титулы. Но тут появляется главный босс.

Гвардиола — антагонист Клоппа. Конечно, не по стилю игры их команд, но идейно. Пеп и «Сити» олицетворяют злодея, которому дозволено все — нарушить финансовые правила 115 раз, потратить на двух игроков запаса 120 миллионов, пересобрать всю защитную линию под хотелки главного тренера. Их никто не любит, но им все равно — они из раза в раз подминают под себя весь чемпионат и продолжают доминировать.

И тут появляется луч света. Это Клопп и «Ливерпуль». Они многого не могут себе позволить — трансферы осуществляются точечно, цели ведутся годами, переходы готовых звезд исключены, а провальный переход — большая потеря для бюджета команды. И тем не менее эти ребята собираются и из года в год дают отличный бой главному гегемону. Чем не Давид против Голиафа?

Настоящие фанаты «Ливерпуля» не любят говорить о том, что «Сити» стал их принципиальным соперником. Для многих куда больше значат победы над историческими противниками — «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном». Но сейчас уже можно с уверенностью записать матч с «Манчестер Сити» в разряд экстраважных.

Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола. Фото Global Look Press

Клопп против Гвардиолы

«Ливерпуль» против «Манчестер Сити» — это не дерби в его привычном понимании, но все-таки это принципиальный матч, не уступающий по накалу страстей главным дерби Европы.

Гвардиола, отвечая на последней пресс-конференции на вопрос о Клоппе, признался, что будет скучать по Юргену. А еще добавил, что немецкий специалист вывел их обоих на новый уровень. Это правда — наблюдать за тактическими находками тренеров в их очных встречах было интересно не только гикам, но и простым людям, которые обычно смотрят игру ради забитых мячей.

«Ливерпуль» Клоппа и «Сити» Гвардиолы встречались друг с другом целых 22 раза. Юрген победил в восьми матчах, Пеп — в семи. Все остальные матчи завершились вничью. При этом точно нельзя сказать, что тренеры осторожничали, — напротив, практически всегда они старались навязать друг другу свою игру.

Самое интересное — то, что у этого противостояния нет победителя. И это хорошо — эту дуэль будут обсуждать еще долгие годы, выискивать, где и кто ошибся, что привело к таким результатам.

Юрген Клопп — победитель?

Можно ли сказать, что Клопп победил Гвардиолу? Конечно, нет. В премьер-лиге «Ливерпуль» лишь однажды прошелся катком по всему чемпионату, не оставив никаких шансов ни Пепу, ни кому-либо еще. И все же нет ощущения, что Юрген что-то недосказал или недозавоевал. Он уже сделал достаточно.

Повторим свою мысль: представьте, если бы Клопп и «Ливерпуль» в какой-то момент просто стали брать кубок за кубком. Болельщики бы, конечно, порадовались, но, кажется, клуб бы потерял частичку своего обаяния и шарма. Ведь всегда интереснее поболеть за тех, на кого обычно не ставят, за тех, для кого трофеи значат больше, за тех, кому нужно выжимать из себя все для достижения успеха.

Клопп как раз и уходит, потому что выжал из себя все. Дальше ему просто не хватит энтузиазма и рвения. Это не потеря мотивации, это просто нехватка сил. «Я должен быть искрой, я должен быть энергией. Сейчас я пуст», — заявил Юрген на своей последней пресс-конференции.

Ирландский журналист Деклан Линч ярко выразил ощущения от «Ливерпуля» Клоппа: «Один трофей премьер-лиги у «Ливерпуля» не дал «Манчестеру Сити» выиграть семь чемпионств подряд. Представьте, что кто-то кроме Лэнса Армстронга выиграл бы «Тур де Франс», когда он брал семь медалей подряд, это что-то вроде того».

Для нас сравнение не очень показательное, поэтому предлагаем другое — представьте, что за последние пять лет РПЛ бы выиграл кто-то еще, кроме «Зенита». Или за последние 12 лет одна команда вклинилась бы в победную серию «Баварии» в бундеслиге. Достижение невероятное.

Фото Reuters

Эра после Клоппа

Юрген Клопп уже попрощался с «Ливерпулем». К слову, и Гвардиола намекает на то, что следующий сезон станет для него в «Сити» последним. АПЛ вступает в новую эру — в ней будут новые победители и новые противостояния.

Полноценно заменить Юргена не сможет никт, да и не стоит пытаться это сделать. Сейчас, наверное, надо просто поаплодировать Клоппу за тот труд, который он проделал, и за то, сколько всего он достиг. Даже если вы болеете не за «Ливерпуль».

Только Юрген и его команда могли не опустить руки, когда набрали 97 очков в чемпионате и не выиграли титул, — а затем собраться и сверхуверенно взять трофей. Только они могли так проиграть «Реалу» в финале Лиги чемпионов, чтобы вернуться и подарить один из самых культовых камбэков в истории турнира.

Клопп не оставил после себя недосказанности — ему не надо было выигрывать больше кубков. Его история — это история про преодоление, а не про доминирование. Запомним эпоху Юргена в «Ливерпуле» как пример того, что все возможно, даже когда кажется, что шансов нет.

Даниил Матвеев