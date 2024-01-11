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РПЛ

Сегодня, 19:08

Силкин: «Третье место — это нормально для «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал, смогут ли бело-голубые побороться за чемпионство в РПЛ.

«Впереди половина чемпионата. Все зависит от того, кто как подготовится и как усилится. Сейчас наши команды могут потерять своих игроков. Головин очень неплохо играет в «Монако». Думаю, спрос на российских игроков возрастет. Надо понимать, какие задачи ставит перед собой руководство. Третье место — это нормально для «Динамо». Но впереди много игр. Все может перевернуться сверх-наголову. Перерыв зимний — не очень хорош для них. Все будет зависеть от их подготовки и усилений», — приводит слова Силкина «Спорт День за Днем».

После 18 туров «Динамо» занимает 3-е место в РПЛ с 32 очками. Лидирует «Краснодар» (38), а на втором месте идет «Зенит» (36).

Источник: Спорт День за Днем
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
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