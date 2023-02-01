«Севилья» интересовалась Абаскалем

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Как стало известно «СЭ», «Севилья» проявляла интерес к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.
В июне 2022 года 33-летний специалист возглавил красно-белых после отставки итальянца Паоло Ваноли. «Спартак» на данный момент находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ (36 очков).
«Севилья» занимает 13-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 21 очко в 19 матчах. Сейчас команду возглавляет аргентинец Хорхе Сампаоли.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования