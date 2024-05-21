Шалимов: «Сочи» заслуженно отправляется в первую лигу»

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ между «Сочи» и «Краснодаром» (2:3). По итогам этой встречи сочинский клуб лишился шансов на сохранение прописки в чемпионате России.

«Очень непростой матч для «быков», но я увидел, что команда выглядела гораздо спокойнее, чем в предыдущих матчах. Вышли не биться, а переиграть соперника — не было запары, даже когда проигрывали 1:2. Все равно была уверенность, что возьмут свое за счет класса. Что касается «Сочи», то команда заслуженно отправляется в первую лигу. Не понимаю разговора про хорошую игру, потому что задача была другой — оставить команду в РПЛ. Было весной несколько игр с прямыми конкурентами в борьбе за вылет, но набрать очков столько, сколько хватит для сохранения места в РПЛ, не смогли», — приводит «РБ Спорт» слова Шалимова.

«Краснодар» набрал 53 очка и располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» с 23 баллами идет на последней, 16-й позиции.