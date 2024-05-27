Сильнейшие футболисты лиги.

Как чемпионская гонка в этом сезоне вышла увлекательной, так и спор лучших по оценкам «СЭ». Лидер менялся чуть ли не после каждого тура.

На старте сезона: Тикнизян, Гарре, Чалов, Салтыков, Соболев. Затем попеременно выходили вперед Вендел и Кассьерра. В 25-м туре «царем горы» стал Кордоба, потом Сперцян, за два тура до финиша — Глушенков, вслед за которым расположился Тюкавин. Казалось, именно два россиянина разыграют звание лучшего по оценкам «СЭ», но пента-трик Кассьерры в ворота «Ахмата» оказался решающим аргументом от колумбийца. И позволил ему не только стать лучшим бомбардиром, но и первым по системе «гол+пас» при одинаковом числе баллов с Тюкавиным — 24.

Итоговый чарт топ-20 лучших футболистов РПЛ-2023/24 выглядит так:

1. Матео Кассьерра («Зенит») — 6,39 (средняя оценка «СЭ» за чемпионат)

Лучший бомбардир чемпионата России — забил 21 гол и с отрывом выиграл снайперскую гонку РПЛ. В 29-м туре оформил первый пента-трик чемпионата в XXI веке.

2. Максим Глушенков («Локомотив») — 6,38

Лучший ассистент чемпионата России: отдал 16 результативных передач и повторил рекорды Дмитрия Лоськова и Халка по голевым пасам за один чемпионат.

3. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 6,33

Мозг серебряной команды «Краснодара»: при Владимире Ивиче действовал глубже, чем обычно, но и из той позиции отлично управлял игрой черно-зеленых. За сезон забил 11 голов и отдал 4 голевые передачи.

4. Константин Тюкавин («Динамо») — 6,32

Долгое время шел в лидерах РПЛ по системе «гол плюс пас», но в последнем туре уступил первое место Кассьерре — 24 против 25 голевых действий. Однако динамовец все равно провел выдающийся сезон. В восьми матчах подряд не уходил с поля без результативных действий — лучший показатель в лиге.

5. Джон Кордоба («Краснодар») — 6,30

Колумбиец — одна из главных причин того, почему «Краснодар» до последних секунд чемпионата сохранял шансы на золото. Был стабилен, забил 15 голов.

6. Вендел («Зенит») — 6,26

Неровный сезон бразильца: из-за загула Вендел пропустил его старт, но в тех матчах, когда играл хотя бы на 50 процентов возможностей, выглядел солидно. Свой максимум показывал изредка, но и в таком состоянии превосходил подавляющее большинство конкурентов по позиции.

7. Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА) — 6,24

Стал не только одним из главных открытий сезона, но и одним из его лучших футболистов. Раскрасил атаку ЦСКА, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

8. Дуглас Сантос («Зенит») — 6,21

Капитан и теперь уже пятикратный чемпион России по традиции выполнял гигантский объем работы в защите и сменил за сезон несколько позиций.

9. Клаудиньо («Зенит») — 6,18

Не всегда проводил яркие матчи, но в нужный момент часто включался. Набрал 12 очков по системе «гол плюс пас».

10. Бителло («Динамо») — 6,13

Был самой дорогой покупкой лета в РПЛ: «Динамо» заплатило за бразильца 10 миллионов евро. Уже отработал значительную часть вложенных средств: забил восемь голов за чемпионат и принес «Динамо» бронзу.

В символической сборной — три представителя «Зенита», по два — «Краснодара» и «Динамо», по одному — «Спартака», «Ростова», ЦСКА и «Локомотива».