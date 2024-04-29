Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:17

Шавло считает, что руководители «Спартака» в сложном положении

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Экс-игрок и генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло считает, что руководителям московского клуба будет сложно убрать Владимира Слишковича с поста тренера красно-белых, если они будут хорошо играть под его руководством.

— Боссы «Спартака» всегда под ударом.

— Это действительно так. Но сейчас дела в команде налаживаются. Игроки начали по-другому относиться к своим обязанностям, это заметно. Эмоции у них радостные. И болельщики «ожили», у них новые надежды.

— А игра «Спартака»?

— Она еще не отрегулирована. Но сейчас на это у тренера нет времени. Такой график идет: игра — восстановление, игра — восстановление. Надо довести команду до финиша. Тем более что календарь у «Спартака» тяжелый: еще «Краснодар» к нему приедет, с «Оренбургом» играть в гостях, — цитирует Шавло «РБ Спорт».

«Спартак» (42 очка) после 26 туров занимает четвертое место в РПЛ. Отставание красно-белых от занимающего третью строчку «Динамо» — 5 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-shavlo-rukovoditeli-spartaka-v-slozhnom-polozhenii/
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
0
Читайте также
Украинские комментаторы оскорбили российских футболистов в прямом эфире
Отца норвежских бегунов лишили аккредитации на Олимпиаду из-за скандала
Карта спецоперации на Украине 29 апреля
Юран метил в «Спартак», называл судей опоссумами, а его команду материли эксперты. За что «Пари НН» уволил тренера
Посол РФ дал в МИД Италии исчерпывающие разъяснения о решении по «дочке» Ariston
Глава Федерации бокса Красноярского края подрался в кафе с похоронными агентами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Мостовой о «Краснодаре»: «Кто виноват? Главный тренер, который стоит на бровке»

Ташуев считает, что при расширении 15 и 16 команды должны играть переходные матчи