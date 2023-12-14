Шпинев считает, что Миранчук и Жемалетдинов покинут «Локомотив», если Леонченко останется в клубе

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, высказался о будущем игроков «Локомотива» на фоне информации о продлении контракта клубом с генеральным директором Владимиром Леонченко.

«Если Леонченко остается, значит Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов, вероятно, уйдут. Они останутся до конца контракта и уйдут свободными агентами. В таком случае «Локомотив» потеряет деньги. Я не хочу обсуждать кандидатуру Леонченко, все знают мои отношения с ним. Давайте дождемся официального назначения, больше нечего добавить», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Владимир Леонченко стал генеральным директором «Локомотива» в декабре 2020 года.

Миранчук в текущем сезоне сыграл за «Локомотив» 23 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

В сезоне-2023/24 Жемалетдинов провел 13 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.