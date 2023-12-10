Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:19

Шпинев заявил, что по продлению контрактов Антона Миранчука и Жемалетдинова все упирается в Леонченко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный агент Вадим Шпинев, представляющий интересы игроков «Локомотива» Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова, прокомментировал вопрос с продлением контрактов своих клиентов с железнодорожниками.

«Я думаю, в январе могу что-то сказать по продлению контрактов Миранчука и Жемалетдинова, когда будет известен новый генеральный директор. Сейчас все упирается в Леонченко. Для нас очень важно, кто именно будет генеральным директором и как будет смотреть на некоторые вещи. Все от этого будет зависеть», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

Владимир Леонченко стал генеральным директором «Локомотива» в декабре 2020 года.

Ранее Шпинев обвинял генерального директора железнодорожников в срыве трансфера Тимура Сулейманова, который в итоге стал игроком «Локомотива».

Источник: https://metaratings.ru/news/shpinyov-po-prodleniyu-kontraktov-antona-miranchuka-i-shpinyova-vsyo-upiraetsya-v-leonchenko-313882/
Антон Миранчук
Владимир Леонченко
Рифат Жемалетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
Обсудить
Читайте также
Легендарную советскую лыжницу снова обвинили в гендерном несоответствии. Зачем тревожить память о ней?
Олимпиада в Париже станет испытанием для российских спортсменов. Им надо дать право выбора
Маск потребовал от Зеленского объяснить арест блогера из США Гонсало Лиры
ВС РФ поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ
В Новой Москве немецкая овчарка напала на грудного ребенка в коляске
Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Сергей Юран: «Краснодар» — фаворит во встрече с ЦСКА»

«Сочи» — «Оренбург»: стартовые составы на матч РПЛ