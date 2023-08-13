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Сегодня, 17:54

Шунин поздравил Захаряна с переходом в «Реал Сосьедад»: «Мы будем скучать»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин прокомментировал ситуацию с переходом полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Вчера на предматчевой теории все его подкалывали, все уже знали. Везде в новостях писали, что Арсен уходит. Главный тренер поздравил его. Пожелаем Арсену удачи. Если ему станет сложно, соскучится по нам, пускай возвращается обратно. Мы всегда его будем ждать. Мы будем скучать. Он классный футболист. Я хотел бы пожелать ему получить там удовольствие, поиграть в хорошей команде, в сильном чемпионате. Конечно, пусть возвращается обратно и спортивную карьеру заканчивает у нас в «Динамо», — сказал Шунин.

Ранее генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что договоренность по трансферу Захаряна достигнута.

В текущем сезоне Захарян провел 5 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Антон Шунин
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Реал Сосьедад
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