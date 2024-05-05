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Сегодня, 21:53

Слишкович объяснил расстановку центральных защитников в матче против «Пари НН»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович объяснил расстановку центральных защитников в матче против «Пари НН» (0:0) в 27-м туре РПЛ.

— Объясните сегодняшнюю расстановку центральных защитников.

— Это было сделано, чтобы Маслов мог подключаться вперед. Он это умеет. Я ему сказал: «Если у тебя есть возможность, не бойся, продвинься на 10-15 метров вперед». Возможно, в первом тайме ему следовало делать это еще чаще и подниматься еще выше.

— Сегодня «Спартак» часто пробовал делать забегания. Вы отрабатывали это на тренировке, чтобы пытаться вскрыть плотную оборону соперника?

— Нет. Дело просто в качестве наших игроков. Подбор исполнителей позволяет играть в такой футбол. Но когда играешь против низкого блока, ничего не выйдет, если у тебя нет игроков, отдающих быстрые передачи. Мяч должен всегда двигаться слева направо и обратно. А еще и Бонгонда, и Зиньковский умеют обыгрывать один в один. Это тоже важный фактор, — сказал Слишкович.

«Спартак» (43 очка) остается на четвертом месте в РПЛ. «Пари НН» (29) поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице. Нижегородцы прервали шестиматчевую серию поражений в первой игре под руководством нового главного тренера Саши Илича.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Краснодар». Игра пройдет 11 мая. «Пари НН» на день позже в гостях сыграет с «Сочи».

Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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