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Сегодня, 11:08

Слишкович признан тренером апреля в РПЛ

Сергей Разин
корреспондент
Владимир Слишкович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович стал в апреле лучшим тренером чемпионата России.

Также на награду претендовали Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Валерий Карпин («Ростов») и Сергей Игнашевич («Балтика»). Слишкович стал лучшим в двух голосованиях: у экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и у болельщиков (39 процентов голосов).

Слишкович возглавил «Спартак» 14 апреля после увольнения Гильермо Абаскаля. Под руководством 41-летнего боснийца команда обыграла «Ростов» (5:1) и «Локомотив» (3:2), а также сыграла вничью с ЦСКА (0:0).

Источник: https://premium.premierliga.ru/news-and-media/novosti-i-media_247.html
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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