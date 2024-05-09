Слишкович признан тренером апреля в РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович стал в апреле лучшим тренером чемпионата России.

Также на награду претендовали Мурад Мусаев («Краснодар»), Игорь Осинькин («Крылья Советов»), Валерий Карпин («Ростов») и Сергей Игнашевич («Балтика»). Слишкович стал лучшим в двух голосованиях: у экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и у болельщиков (39 процентов голосов).

Слишкович возглавил «Спартак» 14 апреля после увольнения Гильермо Абаскаля. Под руководством 41-летнего боснийца команда обыграла «Ростов» (5:1) и «Локомотив» (3:2), а также сыграла вничью с ЦСКА (0:0).