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Сегодня, 22:03

Смольников проходит тренерскую практику в академии «Зенита»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» и сборной России Игорь Смольников проходит тренерскую практику в «Газпром-Академии», сообщила пресс-служба академии сине-бело-голубых.

Отмечается, что 35-летний специалист обучается по программе УЕФА на тренерскую лицензию А-УЕФА. В течение следующей недели он продолжит занятия в Академии и будет готовить игроков «Зенита» — 2007 к матчу Юношеской футбольной лиги.

Смольников выступал за «Зенит» с 2013 по 2020 год. Всего он провел 200 матчей за сине-бело-голубых, в которых отметился 10 голами и 20 результативными передачами. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга Смольников стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны. За сборную России на его счету 30 игр.

Смольников объявил о завершении карьеры футболиста в августе этого года. Последним клубом, за который он выступал, был «Локомотив».

Источник: https://vk.com/gazpromacademy
Игорь Смольников
Футбол
ФК Зенит
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