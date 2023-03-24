Смолов — о Тюкавине: «Я в 36 лет готов закончить, а потом пусть играет (смеется)»

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал, что думает об игре одноклубника Константина Тюкавина.

«В плюс Косте то, что я ощущаю эту конкуренцию. У него действительно хорошие данные и хорошее будущее. Конкуренция хороша тем, что она справедлива. Желаю Косте обходиться без травм и продолжать прогрессировать. В 36 готов закончить, и пусть играет (смеется)», — сказал Смолов в интервью Евгении Медведевой на YouTube-канале «Футбольное катание».

В нынешнем сезоне 20-летний Тюкавин провел за «Динамо» 28 матчей, забил девять мячей и отдал три результативные передачи.

33-летний Смолов сыграл за московский клуб 23 матча, забил девять мячей и отдал пять результативных передач.