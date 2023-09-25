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Сегодня, 17:49

Смородская — о словах Дзюбы про Семака: «Глупость какую-то несет»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о словах форварда железнодорожников Артема Дзюбы в адрес главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Локомотив» на выезде обыграл «Зенит» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ. После игры Дзюба, отвечая на вопрос, помирился ли он с Семаком, спросил: «Кто это?».

«Ничего умного в его ответе нет. Просто глупость какую-то несет и не понимает значение своего и Семака. Сравнил себя и Семака — просто глупость. Должен ли отреагировать «Локомотив»? Нет, не должен», — цитирует Смородскую «Спорт День за Днем».

35-летний форвард выступает за «Локомотив» с февраля этого года. С 2015 по 2022 годы Дзюба играл за «Зенит», с которым четырежды становился чемпионом России под руководством Семака.

В текущем сезоне Дзюба забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи в 9 матчах за красно-зеленых.

Источник: «Спорт День за Днем»
Артем Дзюба
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Ольга Смородская
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