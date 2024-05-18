«Краснодар» вырвал победу у «Сочи» в концовке матча, команда Роберта Морено вылетела из РПЛ

«Краснодар» на выезде победил «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России — 3:2.

Основное время встречи завершилось ничьей. У хозяев дубль оформил Сауль Гуарирапа (43-я и 73-я минуты), за гостей по голу забили Никита Кривцов (5-я минута) и Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти (85-я). На 90+1-й минуте забитым мячом отметился Мозес Кобнан, который принес победу «быкам» в этой игре.

«Краснодар» набрал 53 очка и поднялся на второе место в таблице, обойдя «Зенит» (51). Однако у сине-бело-голубых еще один матч в запасе. Лидером чемпионата на данный момент является «Динамо», у которого 56 очков.

«Сочи» по итогам этой встречи лишился прописки в РПЛ на следующий сезон. Команда Роберта Морено с 23 баллами занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.