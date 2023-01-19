«Сочи» продлил контракт с Нобоа по схеме «1+1»

«Сочи» продлил контракт с полузащитником Кристианом Нобоа по схеме «1+1», сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 37-летний полузащитник провел 16 матчей, в которых отметился 10 забитыми мячами и одной результативной передачей.

Прежний контракт эквадорца с «Сочи» истека по окончании нынешнего сезона.

Нобоа выступает за «Сочи» с августа 2019 года. Также он выступал в России за «Динамо», «Ростов» и «Зенит».