Кечинов о потенциальном новичке «Спартака» Тавареше: «Зачем опять кормить этих легионеров? Я не могу понять»

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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный переход защитника «Бенфики» Томаша Тавареша в «Спартак».
— Я не знаю про Тавареша вообще ничего, нет никакой информации и не видел, как он играет. Сложно сказать что-то по этой персоне. В нынешнее время нужно доверять больше своим футболистам. У «Спартака» есть молодые ребята из академии. Нужно давать им шанс, чтобы они прогрессировали. Потом, когда нас вернут на международную арену, они станут футболистами основного состава и будут готовы к участию в серьезных турнирах. Зачем опять кормить этих легионеров, если у нас такая ситуация? Я не могу понять, — сказал Кечинов «РБ Спорт».
— На позиции Тавареша сейчас играет Хлусевич. Нужен ли Даниилу конкурент?
— Тем более там играет Хлусевич. Хороший футболист, игрок национальной сборной. Зачем усиливать эту позицию, если она и так нормальная? Не понимаю.
21-летний Тавареш в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Базель», где играл под руководством нынешнего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. В 28 матчах за швейцарский клуб португалец забил 1 мяч и отдал 5 голевых передач.
В сезоне-2022/2023 вернувшийся в «Бенфику» Тавареш в официальных поединках участия не принимал.
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