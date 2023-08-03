«Спартак» не планирует останавливать трансферную кампанию после приобретения Рябчука

«Спартак» не планирует завершать летнюю трансферную кампанию после подписания 25-летнего защитника сборной Молдавии и «Олимпиакоса» Олега Рябчука, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, красно-белые продолжают интересоваться защитником «Бохума» Эрханом Машовичем и игроком «Челси» Малангом Сарром.

Ранее сообщалось, что «Олимпиакос» был недоволен тем, что «Спартак» вел переговоры по трансферу напрямую с 25-летним молдаванином и подал на российский клуб жалобу в ФИФА. В «Спартаке» заявили, что вели переговоры в соответствии с правилами организации.