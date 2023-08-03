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Сегодня, 14:31

Арбитр Безбородов не получил назначений на матчи 3-го тура РПЛ

Виктория Кравченко
Владислав Безбородов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Арбитры Владислав Безбородов и Сергей Иванов не будут работать в 3-м туре РПЛ. Оба не значатся в списке назначений на матчи очередного уик-энда премьер-лиги ни как главный судья, ни как резервный или видеоарбитр после скандальной ошибки в игре 2-го тура «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

Безбородов был главным судьей матча в Грозном, а Иванов исполнял обязанности видеоассистента. В конце первой половины арбитры нарушили протокол ВАР.
Сначала Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

ЭСК РФС признала, что Безбородов ошибочно удалил защитника ЦСКА Милана Гайича и заставил перебить пенальти в ворота ЦСКА.

ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
3
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