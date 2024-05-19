«Урал» ушел от поражения в матче с «Оренбургом»

«Урал» дома сыграл вничью с «Оренбургом» в матче 29-го тура РПЛ — 3:3. Встреча проходила в Екатеринбурге.

В хозяев голы забивали Сильвие Бегич (дубль) и Гильерме Шеттине. У гостей отметились Дмитрий Воробьев, Мохаммад Горбани и Матиас Перес.

«Урал» во втором тайме отыгрался, уступая со счетом — 1:3.

Команда Виктора Гончаренко набрала 30 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 30 очками расположился на 12-й строчке, уступая «Уралу» по дополнительным показателям.

В 30-м туре клуб из Екатеринбурга сыграет в гостях с ЦСКА. «Оренбург» примет «Спартак». Обе игры пройдут 25 мая.