«Спартак» оштрафован на 40 тысяч за задержку выхода команды из раздевалки

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о наказаниях клубам по итогам 27-го тура РПЛ.

«По итогам матча «Оренбург» — «Крылья Советов» хозяева получили штраф 20 тысяч рублей за поздний выход из раздевалки. «Динамо» заплатит такую же сумму за ранний выход представителей клубного СМИ на поле после по окончания встречи с «Сочи».

По итогам матча «Пари НН» — «Спартак» главный тренер хозяев Саша Илич оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Красно-белые должны выплатить 40 тысяч за задержку выхода команды из раздевалки на три минуты перед началом матча.

Главный тренер «Факела» Игорь Черевченко оштрафован на 10 тысяч за выход за пределы техзоны. Рашид Рахимов и Валерий Карпин выплатят по 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. Для наставника казанцев. У главного тренера «Рубина» это тринадцатое нарушение в сезоне, у наставника «Ростова» — четырнадцатое», — сказал Григорьянц на пресс-конференции.