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Сегодня, 19:05

В РФС рассказали, будет ли комитет по этике дополнительно рассматривать скандирование болельщиков «Факела»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос о возможном дополнительном рассмотрении комитета по этике скандирования болельщиков «Факела» на матче 27-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

В среду, 8 мая, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал воронежский клуб на 30 тысяч рублей за оскорбительное выражение болельщиков «Зенит» — позор российского футбола».

«КДК уже оштрафовал «Факел», а комитет по этике рассматривает действия субъектов футбола, коими болельщики клубов не являются. То, что случилось в пределах стадиона до, во время и после матча это, как правило, компетенция КДК.

Клубы не раз наказывались за подобные кричалки в адрес судей. Комитет трактует это слово как оскорбительное, поэтому и вынес такое наказание. Игнашевич же тоже получил наказание за подобное высказывание», — заявил Митрофанов в рамках открытия первого сезона Молодежной футбольной лиги (МФЛ) Северо-Запад.

«Факел» осудил действия фанатов на матче. Позже «Зенит» и глава «Газпрома» Алексей Миллер пригласил болельщиков воронежцев на экскурсию в Санкт-Петербург.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
Максим Митрофанов
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