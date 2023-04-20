Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:57

«Спартак» по окончании сезона рассмотрит вариант расторжения контракта с Рыбусом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Спартак» по окончании сезона намерен рассмотреть вариант расторжения контракта с 33-летним польским защитником Мацеем Рыбусом, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, основным фактором станет сумма компенсации. Если руководству «Спартака» удастся достичь согласия по этому вопросу с представителем футболиста, то Рыбус покинет клуб в статусе свободного агента. Отмечается, что защитником интересуются нескольких российских клубов.

Рыбус выступает за «Спартак» с июля 2022 года, а его соглашение рассчитано до июня 2024-го. На счету поляка 12 матчей за московский клуб, один гол и результативная передача.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-po-okonchanii-sezona-rassmotrit-variant-rastorzheniya-kontrakta-s-rybusom-244700/
Мацей Рыбус
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фанаты «Спартака» сломали угловой флаг на стадионе перед матчем с «Акроном»
Агрессивные защитники климата терроризируют спорт. Как спасти соревнования от экоактивистов?
В Артемовске боевики ВСУ забросали гранатами подвалы с мирными жителями
Сеул назвал стабильность в отношениях с РФ причиной отказа поставлять оружие Киеву
Экс-замминистра культуры Ярилова задержана по делу о хищении с «Пушкинских карт»
Редкое солнечное затмение произойдет 20 апреля
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кечинов уверен, что «Спартак» поборется за золото в следующем сезоне

Казарцев ошибочно засчитал первый гол «Локомотива» в матче с «Оренбургом»