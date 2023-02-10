0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:23

«Спартак» рассматривает вариант с арендой Классена

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

В «Спартаке» рассматривают вариант с уходом в аренду 22-летнего защитника Леона Классена, имеющего российское гражданство, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, в клубе считают, что футболисту нужно иметь больше игровой практики. По этой причине до конца зимнего трансферного окна Классен может покинуть «Спартак» на правах аренды без опции обязательного выкупа. Отмечается, что у клуба пока есть сомнения в этом решении из-за возможной потери в глубине состава.

Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года после перехода из «Тироля». На счету игрока 15 матчей без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 600 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-rassmatrivaet-variant-s-arendoi-zashitnika-klassena-226734/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леон Классен
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лучший чешский игрок подвергся обструкции за фото с Овечкиным. Казалось бы, при чем тут Гашек?
Навка обратилась к Костомарову: «Ты не представляешь, какое количество людей за тебя сейчас молится»
В турецком Хатае после землетрясения обнаружили тела двух россиян
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
Секретарь горсовета Запорожья сообщил о повреждении энергетических объектов города
Воздушную тревогу объявили в Киеве и областях на востоке Украины
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Нижний Новгород» подписал игрока сборной Узбекистана

В «Нижнем Новгороде» сообщили о подписании контакта с Глушаковым