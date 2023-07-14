Спивак поделился мнением о бразильцах в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак поделился мнением о бразильцах в составе петербургской команды.

«Если руководство клуба и главный тренер принимают такое решение, значит так нужно. Получается, у нас нет молодых футболистов такого уровня. Воспитанникам можно забыть про место в основе с такой конкуренцией? Конкуренция всегда была. Почему забыть? Можно же зайти в «Зенит» не через «Зенит». Надо быть на уровне, чтобы там играть. «Зенит» все же у нас самая лучшая команда, которая действительно играет в хороший футбол. «Зенит» — это уже другой клуб, чем был раньше. Если молодым приходить, то надо уже играть, а не раскачиваться», — приводит слова Спивака «Спорт День за Днем».

Сейчас в составе «Зенита» выступают восемь бразильцев. Защитники Родригао, Сантос и Ренан, полузащитники: Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком. С февраля 2024 года к команде также присоединится бразильский нападающий Педриньо.