Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:35

Спивак поделился мнением о бразильцах в «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Спивак поделился мнением о бразильцах в составе петербургской команды.

«Если руководство клуба и главный тренер принимают такое решение, значит так нужно. Получается, у нас нет молодых футболистов такого уровня. Воспитанникам можно забыть про место в основе с такой конкуренцией? Конкуренция всегда была. Почему забыть? Можно же зайти в «Зенит» не через «Зенит». Надо быть на уровне, чтобы там играть. «Зенит» все же у нас самая лучшая команда, которая действительно играет в хороший футбол. «Зенит» — это уже другой клуб, чем был раньше. Если молодым приходить, то надо уже играть, а не раскачиваться», — приводит слова Спивака «Спорт День за Днем».

Сейчас в составе «Зенита» выступают восемь бразильцев. Защитники Родригао, Сантос и Ренан, полузащитники: Вендел, Мантуан, Ду Кейрос, Клаудиньо, Малком. С февраля 2024 года к команде также присоединится бразильский нападающий Педриньо.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/spivak-o-braziltsakh-v-zenite-poluchaetsya-net-molodykh-futbolistov-takogo-urovnya-
Александр Спивак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Европа использует двойные стандарты». Неожиданное заявление МОК
МОК не пригласит Россию на Олимпиаду-2024 в установленную дату
Госдума одобрила во втором чтении повышение возраста пребывания в запасе
Спасатели нашли пропавшую в горах Адыгеи 11-летнюю девочку
СК потребовал ужесточить меру пресечения блогеру Лерчек и ее мужу
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тильман прокомментировал интерес «Динамо» к мексиканцу Чавесу

Акинфеев — о переходе Медины в «Спартак»: «Это его выбор, каждый человек в праве идти своей дорогой»