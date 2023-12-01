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Сегодня, 21:02

Спортдиректор «Оренбурга» Андреев сообщил, что переговоры с «Локомотивом» по Вере заморожены

Алина Савинова
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев отреагировал на информацию о том, что «Локомотиву» не хватает денег на покупку Лукаса Веры. Об этом ранее сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

«У «Локомотива» не хватает денег на Веру? Я не в курсе этого. Могу только сказать, что на данный момент переговоры с «Локомотивом» заморожены», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

28 ноября журналист Сезар Луис Мерло сообщил, что 26-летний Вера достиг устной договоренности о переходе в «Локомотив» и, после прохождения медицинского обследования, подпишет контракт с железнодорожниками до лета 2028 года.

В этом сезоне Вера провел 16 матчей за «Оренбург» во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 результативной передачей. Его контракт с командой рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportdirektor-orenburga-peregovory-s-lokomotivom-po-vere-zamorozheny/
Лукас Вера
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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