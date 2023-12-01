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Сегодня, 21:08

Билялетдинов считает, что Тюкавину не обязательно уезжать из «Динамо» в Европу

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился мыслями о подписании нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным нового контракта с клубом.

«Не совершил ли Тюкавин ошибку, так надолго продлив контракт? А почему он должен уезжать? Должен стремиться как любой перспективный футболист? Совсем не обязательно, может ему и здесь хорошо. Какие у него проблемы в «Динамо» могут быть? Пускай играет дома. Не обязательно уезжать. Какой сейчас там интерес по отношению к нему? Я что-то не уверен, что ему в Европе больше будет предложено в плане личного контракта и в плане игрового времени, чем в «Динамо», — приводит «Спорт День за Днем» слова Билялетдинова.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». 1 декабря московский клуб объявил о подписании нового контракта с 21-летним форвардом до лета 2028 года.

В сезоне-2023/24 Тюкавин забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 21 матче за бело-голубых во всех турнирах.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tyukavinu-ne-obyazatelno-uezzhat-iz-dinamo-v-evropu
Динияр Билялетдинов
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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