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Сегодня, 08:44

Спортивный юрист Прокопец прокомментировал последние решения ФИФА

Виктория Кравченко
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Спортивный юрист Михаил Прокопец отреагировал на последние решения ФИФА, связанные с контрактами игроков и тренеров, выступающих в России.

«Послабления очень серьезные. Эти послабления, по сути, отражают то, что клубы просили в своем иске в CAS. Очевидно, что политически FIFA и CAS не могли получить это в результате судебного процесса. Однако надо отдать должное FIFA за то, что они услышали аргументы клубов, внеся важные изменения в новую редакцию правил.

Если резюмировать: игроки, которые не приостановили контракты после 7 марта 2022 года, уже не могут это сделать. Те, кто приостановил, могут сделать это снова. Однако те, кто не приостановил, остался или приехал, после 7 марта не могут использовать это правило", — цитирует Прокопеца «Чемпионат».

22 мая ФИФА разрешила легионерам еще на год приостанавливать контракты с российскими клубами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5111933-yurist-rasskazal-o-bolshih-ustupkah-klubam-rossii-v-novom-postanovlenii-fifa-o-legionerah.html
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