Спортивный юрист Прокопец прокомментировал последние решения ФИФА

Спортивный юрист Михаил Прокопец отреагировал на последние решения ФИФА, связанные с контрактами игроков и тренеров, выступающих в России.

«Послабления очень серьезные. Эти послабления, по сути, отражают то, что клубы просили в своем иске в CAS. Очевидно, что политически FIFA и CAS не могли получить это в результате судебного процесса. Однако надо отдать должное FIFA за то, что они услышали аргументы клубов, внеся важные изменения в новую редакцию правил.

Если резюмировать: игроки, которые не приостановили контракты после 7 марта 2022 года, уже не могут это сделать. Те, кто приостановил, могут сделать это снова. Однако те, кто не приостановил, остался или приехал, после 7 марта не могут использовать это правило", — цитирует Прокопеца «Чемпионат».

22 мая ФИФА разрешила легионерам еще на год приостанавливать контракты с российскими клубами.