Стала известна дата и место проведения реконструкции «золотого» матча между «Локомотивом» и ЦСКА

Сегодня, 15:50
Как стало известно «СЭ», РФС проведет матч легенд «Локомотива» и ЦСКА — реконструкцию «золотой» игры 2002 года, в которой железнодорожники победили и впервые стали чемпионами России.
Матч легенд пройдет 19 ноября на «РЖД Арене». Встреча начнется в 14:00 и будет в прямом эфире показана на «Матч ТВ».
Перед началом матча на прилегающей к основной арене территории пройдет концерт поп-звезд начала 2000-х.
Ранее сообщалось, что реконструкция Золотого матча чемпионата России 2002 года между ЦСКА и «Локомотивом» может состоятся в ноябре во время паузы на игры сборных.