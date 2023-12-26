Стало известно расписание матчей Зимнего кубка РПЛ с участием «Спартака» и «Ростова»

Пресс-служба РПЛ опубликовала в Telegram-канале расписание матчей Зимнего кубка.

В турнире примут участие российские клубы «Спартак» и «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

Расписание матчей:

2 февраля — «Ростов» — «Шабаб Аль-Ахли». Начало — 17.00 мск

6 февраля — «Шабаб Аль-Ахли» — «Кайрат». Начало — 19.30 мск

7 февраля — «Спартак» — «Ростов». Начало — 19.30 мск

10 февраля — «Шабаб Аль-Ахли» — «Спартак». Начало — 18.00 мск

11 февраля — «Кайрат» — «Ростов». Начало — 18.00 мск

14 февраля — «Спартак» — «Кайрат». Начало — 19.30 мск

Матчи пройдут 2-14 февраля 2024 года на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ).

В 2023 году турнир проходил 2-11 февраля в Абу-Даби. Победителем стал «Спартак». Команда Гильермо Абаскаля набрала 8 очков и опередила «Краснодар» (2-е место, 6 очков), «Сочи» (3-е место, 3 очка) и «Ростов» (4-е место, 1 очко).