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Сегодня, 17:23

Агент Бьеля назвал возможным трансфер игрока в «Краснодар»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Агент Томеу Риуторд, представляющий интересы полузащитника «Олимпиакоса» Пепа Бьеля, поделился мнением о возможном переходе испанца в «Краснодар».

«Трансфер в «Краснодар»? Это возможно. Пеп действительно хочет покинуть «Олимпиакос». Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Риуторда «РБ Спорт».

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Краснодар» рассматривает 27-летнего испанца в качестве возможного усиления в зимнее трансферное окно.

Бьель выступает за «Олимпиакос» с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с греческим клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-b-elya-transfer-v-krasnodar-e-to-vozmozhno/
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