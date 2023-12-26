Агент Бьеля назвал возможным трансфер игрока в «Краснодар»

Агент Томеу Риуторд, представляющий интересы полузащитника «Олимпиакоса» Пепа Бьеля, поделился мнением о возможном переходе испанца в «Краснодар».

«Трансфер в «Краснодар»? Это возможно. Пеп действительно хочет покинуть «Олимпиакос». Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — приводит слова Риуторда «РБ Спорт».

Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Краснодар» рассматривает 27-летнего испанца в качестве возможного усиления в зимнее трансферное окно.

Бьель выступает за «Олимпиакос» с 2022 года. В текущем сезоне полузащитник провел 19 матчей во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 результативные передачи. Его контракт с греческим клубом рассчитан до лета 2027 года.