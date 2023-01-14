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Сегодня, 10:53

Старт следующего сезона в российском футболе запланирован на 22 июля

Ана Горшкова
Корреспондент
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Старт сезона-2023/24 в российском футболе намечен на 22 июля, сообщает ТАСС. По информации источника, планируется, что в этот день пройдет матч за Суперкубок России.

«Матч за Суперкубок России-2023 запланирован на 22 июля. Ожидается, что первые матчи Кубка России пройдут 25 июля, последние — 7 декабря. Начало розыгрыша Российской премьер-лиги запланировано на 28 июля. Планируется, что первая часть сезона в премьер-лиге завершится 11 декабря», — приводит ТАСС слова представителя РФС.

В организации отметили, что старт сезона-2023/24 в первой лиге и второй лиге намечен на 28 июля. Ожидается, что последние матчи перед зимней паузой во втором и третьем по силе дивизионах российского футбола пройдут 27 ноября.

В РФС подчеркнули, что даты являются предварительными и могут быть изменены. Структура календаря на сезон-2023/24 будет утверждена бюро исполкома РФС.

Источник: ТАСС

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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П2

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1.93

24%

1.93

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22%

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ТБ 2.5

21%

1.75

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16%

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1.84

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1.57
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