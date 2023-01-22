Стрепетов об игре Кузяева: «Иногда кажется, словно Далер и сам родился в Бразилии»

Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением об окончании контрактов у Далера Кузяева, Вячеслава Караваева и Густаво Мантуана.

— По Далеру вообще вопросов нет, он стал лидером команды, вписался в бразильскую игру, иногда кажется, словно и сам родился в Бразилии, — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт». — При этом, он является российским лидером «Зенита», сборной страны. Самое главное — он современный игрок, универсальный, может закрыть ряд позиций, начиная с обороны и заканчивая атакой. Может быть, он, конечно, захочет попробовать свои силы где-то в зарубежном клубе, поиграть в Европе, ведь наверняка такая мечта есть у каждого футболиста, то это уже он сам будет решать.

— А вот Караваев уже поиграл в Европе, но потом стал своим в «Зените». Но контракт его также заканчивается летом...

— У Караваева большая конкуренция на правом фланге, и ему надо прибавлять в игре — пока он остановился на определенном уровне. Я жду от него более европейской игры, более качественной в оборонительном плане. Вопросы по обороне у «Зенита», как известно, есть, но сейчас Вячеслав на своей позиции — номер один в команде.

— Чего не скажешь про Густаво Мантуана, который в этом сезоне несколько раз выходил на замену и выступал «палочкой-выручалочкой», но большую часть времени все же сидел в запасе.

— Я бы с Мантуаном все же продлил контракт. Это молодой футболист, который хочет играть, который выходит с желанием, сколько бы времени ему ни предоставляли. Думаю, в «Зените» он будет развиваться — это быстрый, скоростной футболист, с высокой нацеленностью на ворота. Это хорошая черта. Конечно, и сам Густаво, и его агент будут серьезно думать о будущем, но этот игрок заслуживает права быть в команде.

Контракты игроков заканчиваются 30 июня 2023 года. На данный момент «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, имея в активе