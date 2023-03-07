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Сегодня, 19:08

Стрепетов призвал не обижаться на Дзюбу за слова о «Зените»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов отреагировал на высказывание экс-нападающего петербуржцев Артема Дзюбы.

«Слова Артема нужно воспринимать с юмором. Не надо на него обижаться. В «Зените» прекрасные бразильцы. Подписан договор с «Коринтиансом». Бразильцы своей игрой доставляют болельщикам удовольствие. Молодежь рядом с ними будет расти. Бразильцы уже стали нашими. Артем этой фразой подколол «Зенит». В его словах нет обиды. Мне даже приятно, что он так называет «Зенит». Весь мир любуется бразильским футболом, пусть теперь любуются бразильским «Зенитом». Ни одну команду в Европе не называют бразильской, хотя бразильцы играют везде. Единственное, что меня беспокоит — большой спрос на бразильцев летом. Здесь все зависит от ситуации с баном от ФИФА и УЕФА. Тревожит летнее трансферное окно. Потому что за игроками следят скауты европейских клубов», — приводит слова Стрепетова «Спорт День за Днем».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга набрал 45 очков за 18 туров.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/strepetov-ne-nado-obizhatsya-na-dzyubu-braziltsy-v-zenite-uzhe-stali-nashimi
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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