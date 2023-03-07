Четырех игроков российских клубов вызвали в сборную Армении

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков назвал список выступающих за границей футболистов, которые вызваны в национальную команду для подготовки к матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2024 против сборной Турции.

В список вошли четверо футболистов, выступающих за российские клубы. Это защитники Наир Тикнизян («Локомотив») и Георгий Арутюнян («Краснодар-2»), полузащитники Эдуард Сперцян («Краснодар») и Хорен Байрамян («Ростов»).

Также в сборную Армении приглашены:

Защитники: Вараздат Ароян («Анортосис», Кипр), Камо Оганесян («Астана», Казахстан), Андре Чалышыр («Бромапойкарна», Швеция), Жорди Арарат («Индепендьенте», Колумбия);

Полузащитники: Эдгар Бабаян («Раннерс», Дания), Тигран Барсегян («Слован», Словакия), Лукас Селараян («Коламбус Крю», США), Жирайр Шагоян (ЦСКА, Болгария), Ваан Бичахчян («Погонь», Польша);

Нападающие: Саркис Адамян («Кельн», Германия), Норберто Бриаско-Балекян («Бока Хуниорс», Аргентина).

Матч между сборными Армении и Турции пройдет в Ереване (Армения) в субботу, 25 марта .