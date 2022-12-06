Суд отказал Газизову во взыскании 89 миллионов рублей с бывшего владельца «Спартака» Федуна

Верховный суд Башкортостана отменил решение о взыскании 89 миллионов рублей с бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна в пользу бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста красно-белых Елену Чачуа.

Ранее Газизов подал иск с требованием выплатить ему определенную часть денежных средств за выход «Спартака» в еврокубки по итогам сезона-2020/21. Бывший гендиректор «Спартака» предоставил бумагу, которая, с его слов, была написана рукой Федуна. В ней было указано, что Федун при найме Газизова на работу предложил ему процент акций «Спартака». Федун заявил, что документ, который приложен к иску Газизова, не является частью трудового договора.

6 июня Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Федуна эту сумму в пользу Газизова. 20 сентября Верховный суд Башкирии снял с рассмотрения это дело.

22 августа компания «Лукойл» объявила о покупке 100 процентов акций «Спартака», Леонид Федун вышел из состава акционеров и сложил полномочия президента клуба. Контрольный пакет акций клуба принадлежал ему с 2004 года. Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором «Уфы», в марте 2021 года он вернулся на эту должность.