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28 сентября, 10:38

Суд признал бывшего директора академии «Чертаново» Ларина виновным в мошенничестве

Иван Торопцев
Корреспондент
Николай Ларин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Замоскворецкий суд Москвы в среду, 28 сентября, вынес обвинительный приговор бывшему директору академии «Чертаново» Николаю Ларину, сообщает ТАСС.

Суд признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Наказание будет назначено функционеру в заключительной части приговора после анализа собранных по делу доказательств.

Судья Лариса Семенова отметила, что Ларин совершил преступления в особо крупном размере с использованием служебного положения.

«Ларин признал вину частично, заявил, что корыстного мотива у него не было, так как на себя деньги он не тратил, а тратил на спортивный интернат «Чертаново», на экипировку, вывозил спортсменов за рубеж», — добавила Семенова.

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Ларин возглавлял академию «Чертаново» с 2008 по 2021 год. По версии следствия, он специально завышал численность игроков академии для получения повышенного финансирования.

В начале сентября сообщалось, что прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.

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Источник: https://tass.ru/sport/15891769
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