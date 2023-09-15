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Сегодня, 19:01

Сулейманов рассказал, как чуть не проспал звонок Галактионова о переходе в «Локомотив»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Новичок «Локомотива» Тимур Сулейманов рассказал, как едва не пропустил звонок главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова, который сообщил ему о предстоящем переходе.

«Я вообще спать лег. У меня еще со времен академии «Локомотива» остался режим – в 22.30 ложусь спать. А мне Михаил Михайлович в 23.00 позвонил. Я не хотел поднимать трубку, у меня на беззвучном стояло, потому что думал, что это кто-то из родных.

Потом все-таки думаю, может что-то не то случилось. Смотрю, а там Михаил Михайлович. Естественно, побыстрее поднял трубку с улыбкой и ответил на звонок», – сказал Сулеймайнов в интервью пресс-службе «Локомотива».

14 сентября «Локомотив» объявил об аренде 23-летнего нападающего у «Пари НН». Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24. В нем предусмотрена опция выкупа.

В текущем сезоне Сулейманов провел 10 матчей в РПЛ и FONBET Кубке России, отличившись 3 забитыми мячами. Он является воспитанником «Локомотива».

Источник: Youtube канал «Локомотива»
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Михаил Галактионов
Тимур Сулейманов
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