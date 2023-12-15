Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:15

Сычев считает «Локомотив» претендентом на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев считает, что московский клуб остается претендентом на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Является ли «Локомотив» претендентом на чемпионство? Это покажет подготовка к весенней части сезона, все будет зависеть от команды, как они подготовятся. Семь очков — не тот отрыв, который гарантирует чемпионство. Я думаю, что интрига в борьбе за чемпионство жива, больше будет интересно наблюдать за весенней частью чемпионата. Я думаю, что «Локомотив» вполне имеет шансы на борьбу за чемпионство. Последние игры показали, что ребята в хорошей форме, амбиции у них самые высокие. Не удивило, что «Краснодар» на первом месте и что борьба за чемпионство продолжается. Организация у «Краснодара» на высшем уровне, плюс добавились точечно хорошие игроки. Я думаю, что будет интересно наблюдать за борьбой за чемпионство. Мне импонирует игра «Краснодара», — приводит слова Сычева ТАСС.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу в чемпионате на четвертом месте с 31 очком, уступая лидирующему «Краснодару» 7 баллов.

Источник: https://tass.ru/sport/19552695
Дмитрий Сычев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Читайте также
Бой соперников Фьюри, ветеран бокса против русского кулачника. Что будет на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Шлеменко взял реванш у Илича: россиянин нокаутировал серба в первом раунде
ФАС возбудила дела в отношении производителей куриных яиц из-за роста цен
ВС РФ примут меры в ответ на возможное использование Украиной авиабаз Европы
«Роскосмос» показал снимок принесшего рекордные снегопады циклона «Ваня»
Макрон заявил о неготовности Евросоюза к включению Украины
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

ОФК отказался от спарринга с «Динамо» из-за напряженных отношений между Сербией и Турцией

Мостовой заявил, что включает себя в список лучших российских футболистов в истории