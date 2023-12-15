Сычев считает «Локомотив» претендентом на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев считает, что московский клуб остается претендентом на чемпионство в этом сезоне РПЛ.

«Является ли «Локомотив» претендентом на чемпионство? Это покажет подготовка к весенней части сезона, все будет зависеть от команды, как они подготовятся. Семь очков — не тот отрыв, который гарантирует чемпионство. Я думаю, что интрига в борьбе за чемпионство жива, больше будет интересно наблюдать за весенней частью чемпионата. Я думаю, что «Локомотив» вполне имеет шансы на борьбу за чемпионство. Последние игры показали, что ребята в хорошей форме, амбиции у них самые высокие. Не удивило, что «Краснодар» на первом месте и что борьба за чемпионство продолжается. Организация у «Краснодара» на высшем уровне, плюс добавились точечно хорошие игроки. Я думаю, что будет интересно наблюдать за борьбой за чемпионство. Мне импонирует игра «Краснодара», — приводит слова Сычева ТАСС.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу в чемпионате на четвертом месте с 31 очком, уступая лидирующему «Краснодару» 7 баллов.