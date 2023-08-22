Сын Цымбаларя отреагировал на пресс-конференцию своих мамы и брата: «Память об отце заслуживает матча такого масштаба»

Сын Ильи Цымбаларя Олег, организатор матча памяти отца между ветеранами «Спартака» и сборной мира, который пройдет 9 сентября на «Открытие банк Арене», отреагировал для «СЭ» на пресс-конференцию в Одессе своих мамы и брата Сергея.

Они назвали проведение такого матча сейчас в России «кощунством», заявили, что согласия на его проведения не дают и сделают все, чтобы он не состоялся.

— В этом году — десять лет со дня смерти моего отца, — сказал Олег Цымбаларь. — Считаю, что его память и такая дата заслуживают матча именно такого масштаба, какой будет организован 9 сентября в Москве и обязательно состоится. В «Спартаке» папа провел много лет и стал любимцем болельщиков, а его уровень как игрока заслуживает такого соперника, как сборная мира. Рад, что в родной Одессе его помнят и любят, и буду испытывать такую же гордость, если там пройдет аналогичный матч памяти папы с участием «Черноморца» — первой команды в его карьере.

Матч легенд «Спартака» против сборной мира состоится 9 сентября и будет посвящен памяти Ильи Цымбаларя, который скончался 28 декабря 2013 года.

Ожидается, что за сборную мира выступят Эммануэль Адебайор, Фернандо Морьентес, Флоран Малуда и другие легенды футбола. Со стороны красно-белых приглашены футболисты из состава команды 1990-2000-х годов, а также легионеры Робсон, Маркао и Жерри-Кристиан Тчуйсе.