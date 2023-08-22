Сегодня, 21:39
Новый главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия высказался о начале своей работы.
«Тренер должен быть всегда готов управлять командой. Это правда, что я приехал работать в академию, но после проделанной работы, клуб решил предоставить мне эту возможность. Я этот вызов принял.
Я понимаю, что ЦСКА – это топ-команда. У нас будет несколько дней на подготовку. Мы постараемся поработать и удивить нашего соперника. Скорее всего, у нас будут изменения. У нас будет два дня, за них я постараюсь проанализировать состояние команды», – сказал Деограсия в интервью пресс-службе клуба.
22 августа «Оренбург» объявил об уходе Иржи Ярошика, который возглавлял команду с июня. Новым главным тренером стал Деограсия. До этого 50-летний специалист работал в академии клуба.
В первом матче под руководством испанца «Оренбург» на своем поле примет ЦСКА. Игра пройдет 25 августа.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Зенит
|5
|3
|1
|1
|10-5
|10
|
4
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
5
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
6
|Спартак
|5
|3
|0
|2
|12-10
|9
|
7
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Ахмат
|5
|2
|0
|3
|9-8
|6
|
10
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
11
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
12
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
13
|Пари НН
|5
|1
|1
|3
|2-5
|4
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Факел
|5
|1
|0
|4
|5-10
|3
|
16
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|3-12
|1
|25.08
|17:30
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|25.08
|20:00
|
Факел – Краснодар
|- : -
|26.08
|15:00
|
Зенит – Урал
|- : -
|26.08
|17:30
|
Рубин – Динамо
|- : -
|26.08
|19:30
|
Спартак – Ахмат
|- : -
|26.08
|20:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|27.08
|17:30
|
Кр. Советов – Балтика
|- : -
|27.08
|20:00
|
Сочи – Локомотив
|- : -