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Сегодня, 11:00

Сын Цымбаларя рассказал, как возникла идея матча памяти отца: «Мы вынашивали ее уже почти десять лет»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Баннер болельщиков «Спартака» в честь Ильи Цымбаларя.
Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» рассказал, как возникла идея матча памяти отца, который состоится 9 сентября на «Открытие Банк Арене», и объяснил, почему назвал внука гениального футболиста не Ильей.

— Он (Даниэль, трехлетний внук Ильи Цымбаларя. — Прим. И.Р.) сделает первый удар по мячу 9 сентября, — говорит Олег, — и сразу прочувствует всю футбольную энергетику своей ДНК. Надеюсь, это произойдет на заполненном спартаковском стадионе и сын запомнит этот момент навсегда!

— Была мысль назвать первенца Ильей?

— Хотел! Но жена, которая с папой не пересеклась, знает, какие у нас с ним были отношения — даже не как у отца и сына, а как у братьев или лучших друзей. И она сказала: «Не хочу, чтобы при виде ребенка у тебя возникали ассоциации, чтобы ты все время вспоминал о папе и переживал. Вижу, насколько сильно ты его любил. Давай не будем». Я прислушался, и мы назвали его Даниэлем.

— Как возникла идея матча памяти вашего отца?

— Мы вынашивали ее уже почти десять лет — с того трагического момента 28 декабря 2013 года, когда отца не стало. В 2016-м провели матч его памяти в Одессе, когда участники разделились на мою команду и команду моего брата Сергея. Огромное спасибо всем нашим друзьям, кто помог его организовать и нашел время в нем поучаствовать, тем 10-12 тысячам болельщиков «Черноморца» и поклонникам папиного таланта, кто на него пришел. О том матче остались очень теплые воспоминания.

Но и после него я во всех интервью и в соцсетях говорил, что обязан сделать точно такой же матч для фанатов «Спартака». Потому что они обожали папу и того заслуживают, а сам отец самую яркую часть карьеры провел за красно-белых. Кроме того, я сам — воспитанник спартаковской академии, пусть моя карьера в большом футболе и не сложилась. И эти годы, проведенные в системе «Спартака», — для меня лишняя мотивация организовать такой матч.

Илья Цымбаларь с&nbsp;сыновьями Олегом и&nbsp;Сергеем. «Сынок, запомни: лучше я проживу пятьдесят лет как тигр, чем девяносто — как осел!» Рассказ сына об Илье Цымбаларе

Илья Цымбаларь
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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