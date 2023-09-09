Сын Цымбаларя рассказал, как возникла идея матча памяти отца: «Мы вынашивали ее уже почти десять лет»

Сегодня, 11:00
Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» рассказал, как возникла идея матча памяти отца, который состоится 9 сентября на «Открытие Банк Арене», и объяснил, почему назвал внука гениального футболиста не Ильей.
— Он (Даниэль, трехлетний внук Ильи Цымбаларя. — Прим. И.Р.) сделает первый удар по мячу 9 сентября, — говорит Олег, — и сразу прочувствует всю футбольную энергетику своей ДНК. Надеюсь, это произойдет на заполненном спартаковском стадионе и сын запомнит этот момент навсегда!
— Была мысль назвать первенца Ильей?
— Хотел! Но жена, которая с папой не пересеклась, знает, какие у нас с ним были отношения — даже не как у отца и сына, а как у братьев или лучших друзей. И она сказала: «Не хочу, чтобы при виде ребенка у тебя возникали ассоциации, чтобы ты все время вспоминал о папе и переживал. Вижу, насколько сильно ты его любил. Давай не будем». Я прислушался, и мы назвали его Даниэлем.
— Как возникла идея матча памяти вашего отца?
— Мы вынашивали ее уже почти десять лет — с того трагического момента 28 декабря 2013 года, когда отца не стало. В 2016-м провели матч его памяти в Одессе, когда участники разделились на мою команду и команду моего брата Сергея. Огромное спасибо всем нашим друзьям, кто помог его организовать и нашел время в нем поучаствовать, тем 10-12 тысячам болельщиков «Черноморца» и поклонникам папиного таланта, кто на него пришел. О том матче остались очень теплые воспоминания.
Но и после него я во всех интервью и в соцсетях говорил, что обязан сделать точно такой же матч для фанатов «Спартака». Потому что они обожали папу и того заслуживают, а сам отец самую яркую часть карьеры провел за красно-белых. Кроме того, я сам — воспитанник спартаковской академии, пусть моя карьера в большом футболе и не сложилась. И эти годы, проведенные в системе «Спартака», — для меня лишняя мотивация организовать такой матч.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -