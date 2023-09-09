Сын Цымбаларя рассказал, как возникла идея матча памяти отца: «Мы вынашивали ее уже почти десять лет»

Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» рассказал, как возникла идея матча памяти отца, который состоится 9 сентября на «Открытие Банк Арене», и объяснил, почему назвал внука гениального футболиста не Ильей.

— Он (Даниэль, трехлетний внук Ильи Цымбаларя. — Прим. И.Р.) сделает первый удар по мячу 9 сентября, — говорит Олег, — и сразу прочувствует всю футбольную энергетику своей ДНК. Надеюсь, это произойдет на заполненном спартаковском стадионе и сын запомнит этот момент навсегда!

— Была мысль назвать первенца Ильей?

— Хотел! Но жена, которая с папой не пересеклась, знает, какие у нас с ним были отношения — даже не как у отца и сына, а как у братьев или лучших друзей. И она сказала: «Не хочу, чтобы при виде ребенка у тебя возникали ассоциации, чтобы ты все время вспоминал о папе и переживал. Вижу, насколько сильно ты его любил. Давай не будем». Я прислушался, и мы назвали его Даниэлем.

— Как возникла идея матча памяти вашего отца?

— Мы вынашивали ее уже почти десять лет — с того трагического момента 28 декабря 2013 года, когда отца не стало. В 2016-м провели матч его памяти в Одессе, когда участники разделились на мою команду и команду моего брата Сергея. Огромное спасибо всем нашим друзьям, кто помог его организовать и нашел время в нем поучаствовать, тем 10-12 тысячам болельщиков «Черноморца» и поклонникам папиного таланта, кто на него пришел. О том матче остались очень теплые воспоминания.

Но и после него я во всех интервью и в соцсетях говорил, что обязан сделать точно такой же матч для фанатов «Спартака». Потому что они обожали папу и того заслуживают, а сам отец самую яркую часть карьеры провел за красно-белых. Кроме того, я сам — воспитанник спартаковской академии, пусть моя карьера в большом футболе и не сложилась. И эти годы, проведенные в системе «Спартака», — для меня лишняя мотивация организовать такой матч.