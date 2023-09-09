Сын Цымбаларя высказался о матче памяти отца и отреагировал на критику со стороны матери и брата

Сегодня, 11:15
Сын Ильи Цымбаларя Олег, вместе с РФС организовавший матч памяти отца, который состоится 9 сентября на «Открытие Банк Арене», в интервью «СЭ» высказался о сути этой игры и отреагировал на критику со стороны матери и брата, прозвучавшую на пресс-конференции в Одессе.
— Почему первоначальную идею — встречу легенд «Спартака» и «Реала», ремейк игры Лиги чемпионов 1998 года, в котором Илья забил блестящий мяч со штрафного — поменяли на матч ветеранов «Спартака» и сборной мира? Ведь еще в феврале вы общались с фондом «Реала» в Восточной Европе, о чем говорили в интервью.
— Да, такое общение было. Но обещали одно, а получилось совсем другое. Мы все понимаем реалии сегодняшней жизни и подстраиваемся под ситуацию. Хочу подчеркнуть, что эта игра не имеет вообще никакого отношения к политике, и цель у нее только одна — отдать дань памяти футболисту Илье Цымбаларю, которого любили и любят как в Одессе, так и в Москве.
— Не имею права не затронуть неприятную тему. Недавно в Одессе ваши мама и брат дали пресс-конференцию, на которой выступили резко против такого матча сейчас в России и сказали, что сделают все, чтобы он не состоялся. Как вы к этому отнеслись? Было ли у вас до или после этого с ними какое-то общение на эту тему?
— Разговора не было. Скажу одно. Считаю, что папа заслужил такой матч на стадионе команды, в которой провел много счастливых футбольных лет и забил множество важнейших голов, в городе, где его очень любили болельщики. И я как сын должен идти до конца, чтобы эту игру организовать. Все остальные моменты комментировать не буду.
— На мой взгляд, это огромное горе, что не зависящие от простых людей события разлучают семьи. Желаю, чтобы вы помирились со своими родными как можно скорее.
— Мы и не ссорились. Мои мама и брат всегда останутся моими мамой и братом. А мой отец — моим отцом. В этом году десять лет, как его с нами нет, и обойти эту дату считаю неправильным. Можно поднять мои интервью еще семь лет назад, после матча в Одессе, и о том, что хочу провести аналогичную игру в Москве, я говорил еще тогда. Более того, буду испытывать такую же гордость, если матч памяти папы пройдет и в Одессе с участием ветеранов или действующих игроков «Черноморца». Одно другому совершенно не противоречит.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|7
|5
|2
|0
|11-2
|17
|
2
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
3
|Кр. Советов
|7
|4
|2
|1
|17-9
|14
|
4
|Динамо
|7
|4
|2
|1
|15-12
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
7
|ЦСКА
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Ахмат
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|
9
|Спартак
|7
|3
|1
|3
|12-12
|10
|
10
|Пари НН
|7
|3
|1
|3
|5-6
|10
|
11
|Ростов
|7
|2
|1
|4
|8-14
|7
|
12
|Сочи
|7
|2
|0
|5
|8-11
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
16
|Балтика
|7
|1
|0
|6
|6-13
|3
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|16.09
|00:00
|
Спартак – Сочи
|- : -
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|- : -
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -