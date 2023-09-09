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Сын Цымбаларя высказался о матче памяти отца и отреагировал на критику со стороны матери и брата

Игорь Рабинер
Обозреватель
Баннер болельщиков «Спартака» в честь Ильи Цымбаларя.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сын Ильи Цымбаларя Олег, вместе с РФС организовавший матч памяти отца, который состоится 9 сентября на «Открытие Банк Арене», в интервью «СЭ» высказался о сути этой игры и отреагировал на критику со стороны матери и брата, прозвучавшую на пресс-конференции в Одессе.

— Почему первоначальную идею — встречу легенд «Спартака» и «Реала», ремейк игры Лиги чемпионов 1998 года, в котором Илья забил блестящий мяч со штрафного — поменяли на матч ветеранов «Спартака» и сборной мира? Ведь еще в феврале вы общались с фондом «Реала» в Восточной Европе, о чем говорили в интервью.

— Да, такое общение было. Но обещали одно, а получилось совсем другое. Мы все понимаем реалии сегодняшней жизни и подстраиваемся под ситуацию. Хочу подчеркнуть, что эта игра не имеет вообще никакого отношения к политике, и цель у нее только одна — отдать дань памяти футболисту Илье Цымбаларю, которого любили и любят как в Одессе, так и в Москве.

— Не имею права не затронуть неприятную тему. Недавно в Одессе ваши мама и брат дали пресс-конференцию, на которой выступили резко против такого матча сейчас в России и сказали, что сделают все, чтобы он не состоялся. Как вы к этому отнеслись? Было ли у вас до или после этого с ними какое-то общение на эту тему?

— Разговора не было. Скажу одно. Считаю, что папа заслужил такой матч на стадионе команды, в которой провел много счастливых футбольных лет и забил множество важнейших голов, в городе, где его очень любили болельщики. И я как сын должен идти до конца, чтобы эту игру организовать. Все остальные моменты комментировать не буду.

— На мой взгляд, это огромное горе, что не зависящие от простых людей события разлучают семьи. Желаю, чтобы вы помирились со своими родными как можно скорее.

— Мы и не ссорились. Мои мама и брат всегда останутся моими мамой и братом. А мой отец — моим отцом. В этом году десять лет, как его с нами нет, и обойти эту дату считаю неправильным. Можно поднять мои интервью еще семь лет назад, после матча в Одессе, и о том, что хочу провести аналогичную игру в Москве, я говорил еще тогда. Более того, буду испытывать такую же гордость, если матч памяти папы пройдет и в Одессе с участием ветеранов или действующих игроков «Черноморца». Одно другому совершенно не противоречит.

Илья Цымбаларь с&nbsp;сыновьями Олегом и&nbsp;Сергеем. «Сынок, запомни: лучше я проживу пятьдесят лет как тигр, чем девяносто — как осел!» Рассказ сына об Илье Цымбаларе
Илья Цымбаларь
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
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