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Сын Цымбаларя — о выступлении отца за сборную мира: «После нескольких бутылок пива папа приглашал Тарибо Уэста с семьей в Одессу»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Илья Цымбаларь.
Фото Юрий Широкогоров, «СЭ»
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Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» вспомнил детали выступления отца за сборную мира в Австралии в 1999 году.

— Крутая история! Во-первых, когда он услышал в РФС, что его пригласили в сборную мира, то не поверил. Решил, что это розыгрыш, на какие он сам был горазд. Но оказалось — правда. Единицы из советских и российских футболистов участвовали в таких матчах, и он оказался одним из них.

Во-вторых, до Австралии он с пересадками добирался целый день. Папа рассказывал: «Почти сутки не курил, и для меня это было очень большое испытание». Его поселили в номере с нигерийцем Тарибо Уэстом. Английского папа не знал, а Уэст, соответственно, русского. Но общаться как-то надо! После игры папа предложил Тарибо выпить пива. Тот охотно согласился.

Через определенное количество выпитых бутылок они уже понимали друг друга с полуслова. Уэст приглашал нашу семью в Нигерию, папа семью Тарибо — в Одессу. Футбол сближает!

— Потом они еще когда-нибудь виделись или общались?

— Один раз точно! В 2003 году, когда отец уже работал в структуре «Спартака», президент клуба Андрей Червиченко хотел пригласить Уэста в команду, и папа с ним связывался. Не сомневаюсь, что разговор сложился тепло, учитывая ту встречу в Сиднее в 1999 году, но до подписания контракта не дошло. Жаль, что и сейчас не получилось его пригласить — это было бы очень здорово.

Илья Цымбаларь с&nbsp;сыновьями Олегом и&nbsp;Сергеем. «Сынок, запомни: лучше я проживу пятьдесят лет как тигр, чем девяносто — как осел!» Рассказ сына об Илье Цымбаларе
Илья Цымбаларь
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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