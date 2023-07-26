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Сегодня, 12:44

Сын Гаврилова рассказал, что рука и речь бывшего футболиста постепенно восстанавливаются

Виталий Косик
Корреспондент
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Василий Гаврилов, сын ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова, заявил, что рука и речь его отца постепенно восстанавливаются.

«Глобальных изменений и улучшений нет, Юрий Васильевич проходит различные процедуры, связанные с логопедом, стимуляцией опорно-двигательного аппарата. Пока что по плану он пробудет до 7 августа в медицинском учреждении. Ближе к этому времени будет понятнее, оставлять или выписывать. Рука и речь потихоньку восстанавливаются. Но нужно время, не все так быстро», — приводит слова Гаврилова-младшего ТАСС.

30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что он перенес инсульт. В начале июня он успешно перенес операцию на сонной артерии и с 23 июня находится в реабилитационном центре.

Помимо «Спартака» Гаврилов выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сатурн» и многие другие российские клубы. Также на его счету 10 голов в 46 матчах за сборную СССР.

70-летний Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр, двукратным чемпионом СССР, а также чемпионом Спартакиады народов СССР.

Источник: ТАСС
Юрий Гаврилов (футбол)
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