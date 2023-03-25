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Талалаев: «Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил»

Виталий Косик
Корреспондент
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Российский специалист Андрей Талалаев высказался после своей отставки с поста главного тренера «Торпедо».

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с Талалаевым.

«Попрощался с командой, административно-медицинским штабом «Торпедо». Благодарю всех за совместную работу. Приношу извинения, что не оправдал доверия истинных торпедовцев и всех, кто в нас верил. Я не справился с задачей, которую ставил перед собой. Команда и штаб отдали максимум. Всем удачи! Будьте здоровы и счастливы!» — написал Талалаев в соцсетях.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.

Московская команда располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков за 20 матчей.

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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