Тарханов назвал главных претендентов на вылет из РПЛ

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов назвал главных претендентов на вылет из РПЛ.

«Все-таки «Торпедо» будет очень сложно выбраться из этой ситуации. У них только 6 очков, а осталось 13 игр. Это очень мало. Надо как минимум 20 с лишним очков набрать, чтобы не вылететь. Второй претендент на вылет — это все-таки «Химки». Потому что достаточно серьезно поменяли состав и играют не очень хорошо. У них в принципе лучше позиция, чем у «Торпедо». Здесь у каждой команды есть серьезные проблемы. Серьезные изменения в составе не должны пойти на пользу «Химкам»? Иногда в плюс, а иногда в минус. Они все-таки взяли молодых игроков, а с ними нужно длительное время работать, чтобы создать команду. Как оцениваю позиции «Локомотива»? Он ни в коем случае не вылетит. Во-первых, они укрепились и игры со «Спартаком» показали, что они достаточно неплохо играют. Поэтому «Локомотив» не сможет составить конкуренцию командам за вылет», — приводит слова Тарханова «Спорт День за Днем».

После 17 туров «Торпедо» занимает 16-е место в РПЛ с 6 очками. «Химки» идут на 15-м месте с 12 очками. В зоне стыковых матчей находятся «Факел» и «Локомотив» (по 13 очков).