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Сегодня, 15:12

Минспорт проведет совместные мероприятия с обществами «Динамо» и ЦСКА в честь их столетия

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров сообщил, что министерство спорта России запланировало проведение совместных мероприятий с обществами «Динамо» и ЦСКА, которые в 2023 года отметят столетний юбилей.

«У всех юбиляров есть свои индивидуальные планы, но есть ряд мероприятий, которые мы совместно запланировали, будем проводить. Это и исторически памятные матчи, и проведение отдельных разовых мероприятий, посвященных столетию того или иного общества, и запуск новых проектов. План мероприятий большой, но в целом мы в плотном взаимодействии находимся с коллегами из руководства и ЦСКА, и «Динамо», и всех регионов, потому что везде эта работа организована», — приводит слова Кадырова ТАСС.

Всероссийскому физкультурно-спортивному обществу «Динамо» исполнится 100 лет 18 апреля 2023 года. Официальным днем рождения спортивного клуба ЦСКА считается 29 апреля 1923 года.

Источник: https://tass.ru/sport/17178801
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