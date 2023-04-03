Тарханов предположил, контракт на какой срок «Локомотив» предложит Дзюбе

Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов считает, что форвард «Локомотива» Артем Дзюба заслужил предложения подписать контракт на длительный срок.

«Почему нет? Я думаю, Дзюбе и предложат подписать долгосрочный контракт. Он еще года три может выступать на высоком уровне. Глядя на то, как Артем сейчас играет и забивает, уверен, что такие предложения поступят. Договор на 10 лет ему не предложат, но трехлетний точно дадут», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, подписав контракт с московским клубом до конца текущего сезона. В составе железнодорожников он провел 4 матча в РПЛ, забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.