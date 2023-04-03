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Сегодня, 14:00

Орлов покритиковал Родригао, Ренана и Караваева: «Нервничают, когда их прессингуют»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Роберт Ренан.
Фото ФК «Зенит»
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Известный комментатор Геннадий Орлов в комментарии для «СЭ» порассуждал о проблемах «Зенита» в защите.

— Если говорить о победе «Зенита» над «Уралом», то у меня возникает вопрос к трем защитникам команды Сергея Семака. Караваев, Родригао и Ренан почему-то терялись под прессингом «Урала». Кстати, то же самое можно было увидеть и в матче с «Химками». Эти игроки начинают волноваться, нервничать, ошибаются в передачах. В итоге плохо выводят свою команду из обороны. Большой процент брака, причем порой на ровном месте. Характерный момент. Родригао с мячом, на него бежит соперник, у бразильца было время, но он сразу отдал пас на правый фланг Караваеву. Мяч ушел в аут... Технический огрех. Эти футболисты чувствуют себя неуверенно. Проблема.

А как Ренан упустил игрока? Лишь Вендел в последний момент выбил мяч из-под ноги Ранджеловича, спас команду. Исправил грубую ошибку партнера. Ренану 19 лет. Неудивительно, что он пока еще допускает огрехи. В идеале лучше подпускать его к играм постепенно. На 20, 30 минут, потом на тайм, потом на матч. Но есть ли ему альтернатива? Не уверен... Такая вот дилемма для Семака. Пока сзади все у «Зенита» довольно напряженно.

Полностью интервью Орлова «СЭ» читайте здесь

ФК Зенит
Геннадий Орлов
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